Бюст Гагарина установят в Русском саду в Кливленде

В Русском культурном саду города Кливленд (США) в воскресенье, 25 августа, откроют бюст первому космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета сада Светлану Столярову.

«Русский культурный сад был выбран, потому что мы часть семьи из примерно 40 культурных садов разных стран, представленных в Парке Рокфеллера в Кливленде, и мы активно продвигаем русскую культуру в США», — рассказала она.

Столярова отметила, что фигура Гагарина объединяет, он вне политики и известен всем в мире.

Скульптуру саду подарил международный благотворительный общественный фонд «Диалог культур — Единый мир».

Сам бюст обошелся в $15 тыс., которые были собраны в качестве добровольных пожертвований.

Всего от фонда бюсты Гагарина приняли уже 43 страны, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Индия, Китай и другие.

29 марта в Нетании (Израиль) открыли памятник Гагарину. Установка монумента приурочена к 85-летию космонавта, 58-летию его космического полета, а также к подготовке прилунения израильского аппарата «Берешит».