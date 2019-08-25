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Бюст Гагарина установят в Русском саду в Кливленде

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Фото: РИА Новости
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В Русском культурном саду города Кливленд (США) в воскресенье, 25 августа, откроют бюст первому космонавту Юрию Гагарину. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на председателя совета сада Светлану Столярову.

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«Русский культурный сад был выбран, потому что мы часть семьи из примерно 40 культурных садов разных стран, представленных в Парке Рокфеллера в Кливленде, и мы активно продвигаем русскую культуру в США», — рассказала она.

Столярова отметила, что фигура Гагарина объединяет, он вне политики и известен всем в мире.

Скульптуру саду подарил международный благотворительный общественный фонд «Диалог культур — Единый мир».

Сам бюст обошелся в $15 тыс., которые были собраны в качестве добровольных пожертвований.

Всего от фонда бюсты Гагарина приняли уже 43 страны, в том числе Великобритания, Франция, Германия, Испания, Италия, Индия, Китай и другие.

29 марта в Нетании (Израиль) открыли памятник Гагарину. Установка монумента приурочена к 85-летию космонавта, 58-летию его космического полета, а также к подготовке прилунения израильского аппарата «Берешит».

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