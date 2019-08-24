Мэр Риги оценил идею запрета русского языка в детсадах

Мэр Риги Олег Буров счел нереализуемой идею о переводе всех детских садов столицы Латвии на обучение на государственном языке.

Накануне националистическая партия «Все Латвии» предложила добиваться внедрения только латышского языка в детских садах. Часть дошкольных учреждений в Риге использует при обучении русский язык.

«Но мы сами понимаем, что это целый процесс. Никто из нас не против, чтобы наши дети знали латышский язык. И чем раньше они его узнают, чем быстрее будут интегрированы, чем больше будут знать языков, тем лучше», — цитирует Бурова «РИА Новости».

Градоначальник отметил, что детям необходим родной язык, поэтому идеальным выходом является билингвальное обучение — на русском и латышском.

«Во многих детских садах есть группы с английским языком. Всё это очень хорошо, чем больше языков, тем лучше», — добавил он.

В апреле конституционный суд Латвии признал перевод школ национальных меньшинств (в том числе русских) на латышский язык соответствующим конституции страны.

В настоящее время в республике проживает менее 2 млн человек, около 40% из которых— русскоязычные. При этом латышский считается государственным языком, а русский иностранным.

Инициатива введении обучения только на латышском вызвала волну недовольства среди русскоязычных жителей Латвии. Они проводили демонстрации, направляли петицию за сохранение двуязычного обучения.