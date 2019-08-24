Названы самые богатые актрисы мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Лидером стала Скарлет Йоханссон. Согласно данным аналитиков, в период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го актриса заработала $56 млн.

Главный доход ей принесла кинокомпания Marvel. Так, актриса получила внушительный гонорар за свой следующий фильм «Черная вдова» и около $35 млн за роль в «Мстителях».

Также в список вошли София Вергара ($44,1 млн), Риз Уизерспун ($35 млн), Николь Кидман ($34 млн), Дженнифер Энистон ($28 млн) и Кейли Куоко ($25 млн). Впервые в рейтинг не попали Анджелина Джоли, которая в прошлом году заняла второе место, Джулия Робертс, Кейт Бланшетт и Дженнифер Лоуренс.

Зато в число самых высокооплачиваемых впервые вошли Элизабет Мосс ($24 млн) и Марго Робби ($23,5 млн). Также в топ-10 попали Шарлиз Терон с доходом в $23 млн и Эллен Помпео ($22 млн).

21 августа Forbes составил ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров мира. Самым богатым актером в этом году стал Дуэйн Джонсон.