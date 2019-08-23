Более половины граждан Сербии высказались за вступление республики в ЕС

Большая часть сербских граждан (53%) в ходе опроса высказалась за вступление республики в Европейский союз (ЕС). Результаты опроса были опубликованы на сайте министерства по вопросам европейской интеграции Сербии.

Отмечается, что 25% респондентов отнеслись к идее членства страны в ЕС негативно, 10% опрошенных отказались отвечать на вопрос, а 12% — затруднялись дать ответ.

По данным ТАСС, министр по вопросам европейской интеграции Сербии Ядранка Йоксимович заявила, комментируя результаты опроса, что они свидетельствуют о стабильной поддержке жителей республики курса на евроинтеграцию.

В исследовании приняли участие более тысячи человек старше 18 лет.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно отмечал, что Белград настроен на тесное и дружеское сотрудничество с РФ, но сохраняет курс на вступление в Евросоюз. При этом в мае сербский министр обороны Александар Вулин заявил, что Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться. По его словам, ЕС должен ясно сказать, интересует ли его присоединение Сербии.

Министр отметил, что «существуют другие союзы и другие нации», которые готовы сотрудничать с Белградом на условиях равноправия.

На Западе не поддерживают сохранение дружеских отношений Белграда и Москвы. В качестве условий, необходимых для принятия Сербии в ЕС, называются, в частности, отказ от таких отношений и признание независимости Косово.

24 марта, в день 20-летия бомбардировок Югославии силами НАТО, в Белграде прошел митинг, на котором члены Сербской радикальной партии сожгли флаги ЕС и Североатлантического блока. Лидер партии Воислав Шешель тогда заявил, что Сербии необходимо интегрироваться с Россией и вступить в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).