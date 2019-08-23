Прямой эфир

Более половины граждан Сербии высказались за вступление республики в ЕС

0
Фото: REUTERS/Fabrizio Bensch
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большая часть сербских граждан (53%) в ходе опроса высказалась за вступление республики в Европейский союз (ЕС). Результаты опроса были опубликованы на сайте министерства по вопросам европейской интеграции Сербии.

«Сербия должна создать Союзное государство с Россией»
Лидер сербской оппозиции, бывшей вице-премьер страны Воислав Шешель — о сотрудничестве с Москвой, крымском вопросе и ситуации в Косово

Отмечается, что 25% респондентов отнеслись к идее членства страны в ЕС негативно, 10% опрошенных отказались отвечать на вопрос, а 12% — затруднялись дать ответ.

По данным ТАСС, министр по вопросам европейской интеграции Сербии Ядранка Йоксимович заявила, комментируя результаты опроса, что они свидетельствуют о стабильной поддержке жителей республики курса на евроинтеграцию.

В исследовании приняли участие более тысячи человек старше 18 лет.

Президент Сербии Александр Вучич неоднократно отмечал, что Белград настроен на тесное и дружеское сотрудничество с РФ, но сохраняет курс на вступление в Евросоюз. При этом в мае сербский министр обороны Александар Вулин заявил, что Сербия устала от Евросоюза, который постоянно меняет цели и ставит новые условия для стран, желающих к нему присоединиться. По его словам, ЕС должен ясно сказать, интересует ли его присоединение Сербии.

Министр отметил, что «существуют другие союзы и другие нации», которые готовы сотрудничать с Белградом на условиях равноправия.

На Западе не поддерживают сохранение дружеских отношений Белграда и Москвы. В качестве условий, необходимых для принятия Сербии в ЕС, называются, в частности, отказ от таких отношений и признание независимости Косово.

24 марта, в день 20-летия бомбардировок Югославии силами НАТО, в Белграде прошел митинг, на котором члены Сербской радикальной партии сожгли флаги ЕС и Североатлантического блока. Лидер партии Воислав Шешель тогда заявил, что Сербии необходимо интегрироваться с Россией и вступить в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Госсекретарь США призвал Сербию к признанию Косово
В сербские анклавы в Косово направят гумпомощь

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019