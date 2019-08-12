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В сербские анклавы в Косово направят гумпомощь

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Фото: ТАСС/Виктор Драчев
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Русская гуманитарная миссия (РГМ) и Сербская православная церковь (СПЦ) организовали отправку гуманитарной помощи косовским сербам. В течение осени 300 семьям доставят около тонны продуктов и товаров первой необходимости. Об этом «Известиям» рассказал исполнительный директор представительства РГМ на Балканах Бранимир Нешич.

Несмотря на отсутствие вооруженного конфликта, социально-экономическая ситуация в сербских анклавах в Косово по-прежнему тревожная. По его словам, поставки затруднены из-за позиции Приштины.

«Многие люди сейчас не могут нормально питаться. Зачастую важных товаров просто нет на полках магазинов, которые находятся в частях Косово, где проживает сербское население. Кроме того, цены на некоторые вещи настолько высокие, что люди не могут их себе позволить», — пояснил Нешич.

По словам старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Петра Искендерова, ситуация усугубляется решением Приштины ввести пошлину в 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины.

«Основными потребителями этих товаров были не косовские албанцы, а жители сербских анклавов. <...> Усилился пограничный контроль и часть товаров сейчас поступает серыми схемами. Всё это приводит к росту цен на продукцию. В нынешних условиях сербам не на кого рассчитывать, поскольку межэтнические отношения в Косово остаются трудными», — рассказал эксперт.

Как отметил Нешич, поставка должна завершиться к концу октября, но на этом гумпомощь косовским сербам не закончится.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 13 августа.

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