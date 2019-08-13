Осеннее спасение: косовским сербам отправят гумпомощь

Русская гуманитарная миссия (РГМ) совместно с Сербской православной церковью (СПЦ) в течение осени доставят косовским сербам гуманитарную помощь. Речь идет приблизительно о тонне продуктов и товаров первой необходимости. Их распределят между 300 семьями. Об этом «Известиям» сообщил исполнительный директор представительства РГМ на Балканах Бранимир Нешич. Опрошенные эксперты пояснили: в результате ограничительных мер со стороны Приштины многие сербы просто-напросто лишены возможности приобретать базовые вещи.

Своих не бросаем

Несмотря на отсутствие вооруженного конфликта, социально-экономическая ситуация в сербских анклавах в Косово по-прежнему тревожная. Поэтому РГМ (первая неправительственная российская организация, осуществляющая гуманитарную помощь преимущественно за рубежом) при сотрудничестве с СПЦ составила список семей, которые нуждаются в срочной поддержке.

— В течение осени мы доставим около одной тонны гуманитарной помощи. Ее получат 300 семей. В первую очередь, между жителями региона будут распределены продукты продовольствия и товары первой необходимости, — заявил Бранимир Нешич. — Многие люди сейчас не могут нормально питаться. Зачастую важных товаров просто нет на полках магазинов, которые находятся в частях Косово, где проживает сербское население. Кроме того, цены на некоторые вещи настолько высокие, что люди не могут их себе позволить. Мы надеемся, что поставка гумпомощи завершится к концу октября. Тем не менее на этом мы не намерены останавливаться и продолжим помогать сербам в Косово.

По словам Бранимира Нешича, процесс доставки гуманитарной помощи связан со многими трудностями из-за позиции Приштины. К примеру, в сентябре прошлого года полиция самопровозглашенной республики задержала, а потом депортировала французского благотворителя Арно Гуйона, оказывающего помощь сербам.

— Учитывая все риски и непредсказуемость властей, необходимо действовать крайне осторожно, — отметил Бранимир Нешич.

Негативно на косовских сербах сказалось решение Приштины ввести пошлину в 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, подчеркнул старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Петр Искендеров.

— Основными потребителями этих товаров были не косовские албанцы, а жители сербских анклавов. Косовская полиция в последнее время активизировала рейды в северные части края. Кроме того, усилился пограничный контроль и часть товаров сейчас поступает серыми схемами. Всё это приводит к росту цен на продукцию, — заявил «Известиям» эксперт. — В нынешних условиях сербам не на кого рассчитывать, поскольку межэтнические отношения в Косово остаются трудными. Взаимодействовать с властями в Приштине сербы не могут, так как проживают фактически в изоляции. Поэтому гуманитарная помощь крайне необходима.

В министерстве иностранных дел Косово не предоставили «Известиям» оперативный комментарий на тему социально-экономической ситуации в самопровозглашенной республике.

Тупиковая ситуация

В настоящий момент в Косово проживают около 120 тыс. сербов, которые постоянно подвергаются давлению, преимущественно большинство проживает в северной части самопровозглашенной республики. Однако сербское население доминирует и в некоторых других городах — Ново-Брдо, Партеш, Ранилуг и т.д.

— Речь идет о мародерстве, инцидентах, когда сербские школы и медицинские учреждения забрасываются камнями. Конечно, ситуация сейчас не столь ужасная, как было 20 лет назад. Тем не менее она очень взрывоопасная и в любой момент может перерасти в конфликт, — сказал ранее в интервью «Известиям» Директор сербской правительственной канцелярии по делам Косово и Метохии Марко Джурич.

К примеру, 29 сентября 2018 года несколько десятков бойцов косовского спецназа (ROSU) ворвались в Центр экологии и развития в Зубин-Потоке, окружили водохранилище и заняли ГЭС «Газиводе». Аналогичный рейд состоялся 28 мая 2019-го под предлогом ареста лиц, якобы замешанных в коррупции.

Более того, президент непризнанной республики Хашим Тачи недавно объявил, что Приштина не намерена выполнять взятые на себя обязательства по созданию Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ должен представлять орган самоуправления сербов в Косово). ССМ — краеугольный камень Брюссельских соглашений, подписанных в 2013 году между Белградом и Приштиной при посредничестве Евросоюза.

— Сейчас мы наблюдаем патовую ситуацию. Белград демонстрирует готовность идти на переговоры и определенные уступки ради решения косовского вопроса, однако, Приштина всячески саботирует любые инициативы, — заявил «Известиям» директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко. — Европа создала в лице Косово собственного Франкенштейна, которого не может контролировать. Косовары на сегодня подчиняются только США, несмотря на то что главным инвестором в экономику самопровозглашенной республики остается Германия.

Между тем США не заинтересованы в урегулировании ситуации, потому Вашингтон не отдает никакого приказа своим косовским ставленникам, уверен эксперт. По его словам, именно из-за отсутствия конструктивного подхода со стороны Косово на неопределенный срок перенесли переговоры между Белградом и Приштиной, которые должны были пройти в Париже при посредничестве французского президента Эммануэля Макрона.

— Косово — головная боль для Евросоюза. Ведь непризнанная республика остается оплотом наркомафии и местом, где процветает торговля людьми и человеческими органами, — подытожил Олег Бондаренко.

Основная причина напряженных отношений между албанским и сербским населением связана с неразрешённым статусом Косово, которое в 2008 году в одностороннем порядке при поддержке США и большинства их союзников провозгласило независимость. Однако согласно сербской конституции, провинция Косово и Метохия — неотъемлемая часть территории Сербии, имеющая статус автономии. Это также подтверждается резолюцией СБ ООН 1244. Суверенитет Косово не признают и многие другие страны, включая, например, Россию, Индию и Китай, а также пять стран Евросоюза: Грецию, Испанию, Кипр, Румынию и Словакию.

В феврале 1998 года «Армия освобождения Косово» объявила о начале вооруженной борьбы за независимость. Боевые действия между албанскими сепаратистами и государственными силами привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Уже 18 марта 1999 года страны НАТО заявили о гуманитарной катастрофе, обвинив Белград в агрессии. 24 марта того же года альянс начал в обход Совета Безопасности ООН наносить авиаудары по территории Югославии. В ходе бомбардировок погибли, по сербским данным, от 3,5 тыс. до 4 тыс. человек. В июне 1999 года в регион были введены международные силы под руководством Североатлантического альянса KFOR.