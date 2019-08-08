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Сербский политик предложил передать Косово России

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович предложил отдать непризнанную Республику Косово в пользование России по межгосударственному договору. По его словам, это единственный доступный для Сербии способ ее сохранить.

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«Из-за этих новых угроз и опасности формирования «Великой Албании» на территории Сербии нельзя отбрасывать разные варианты, в том числе такой», — цитирует политика EurAsia Daily.

Он отметил, что при таком развитии событий российское управление в Косово могло бы быть установлено до тех пор, «пока сербская земля и народ вновь не будут в безопасности». Больше всего Стаматовича пугает то, что сейчас Албания уже не скрывает намерение присоединить к себе Косово и Метохию.

По его словам, в случае установления российского управления сербы, проживающие на территории непризнанной республики, смогли бы получить российское гражданство.

13 июня сообщалось, что Сербия готова ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы не смогут обеспечить безопасность сербскому населению в частично признанной республике.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания и Израиль.

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