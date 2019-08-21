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Госсекретарь США призвал Сербию к признанию Косово

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Фото: REUTERS/Lucas Jackson
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Госсекретарь США Майк Помпео призвал к возобновлению переговоров с Косово для взаимного признания. Об этом он заявил во вторник, 20 августа, на встрече с президентом Сербии Александром Вучичем.

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«Госсекретарь Помпео призвал Сербию сосредоточиться на этой стратегической цели путем ускорения внутренних реформ и возобновления переговоров с Косово о всеобъемлющем соглашении по нормализации, сконцентрированном на взаимном признании», — сообщило внешнеполитическое ведомство США на своем сайте.

При этом Помпео призвал обе стороны избегать провокаций и искать компромиссы.

В 2004 году албанцы, проживающие в Косово, устроили погромы и вынудили сербов покинуть территорию. Через четыре года регион объявил о своей независимости от Сербии.

Признания самопровозглашенная республика добилась от Международного суда ООН в 2010 году. При этом Косово не признают порядка 60 стран, в том числе Россия, Китай, Греция, Испания и Израиль.

8 августа председатель партии «Здоровая Сербия» Милан Стаматович предложил отдать непризнанную Республику Косово в пользование России по межгосударственному договору.

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