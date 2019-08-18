Прямой эфир

Президент Сербии пригласил Шойгу в Белград

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сербский лидер Александр Вучич пригласил главу российского Минобороны Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить развитие армии.

Осеннее спасение: косовским сербам отправят гумпомощь
Жителям региона раздадут продовольствие и товары первой необходимости

Как заявил министр обороны Сербии Александр Вулин на встрече российским коллегой в субботу, 17 августа, Вучич передал Шойгу «самые теплые приветствия» и личное приглашение в Белград, передает ТАСС.

«Чтобы (вам — Шойгу — Ред.) лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной», — отметил Вулин.

Глава сербского оборонного ведомства уточнил, что балканское государство продолжит сохранять нейтралитет и не намерено присоединяться к НАТО. Белград, подчеркнул министр, желает сам принимать решения и выбирать друзей.

«Чем боеспособнее армия Сербии, тем будет больше мира на Балканах», — высказал мнение Вулин.

3 июня председатель сербского парламента Майя Гойкович заявила в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, что Сербия не будет поддерживать санкции Запада в отношении России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В сербские анклавы в Косово направят гумпомощь
Румыния заблокировала доставку российских вооружений в Сербию из-за санкций

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019