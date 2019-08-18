Президент Сербии пригласил Шойгу в Белград

Сербский лидер Александр Вучич пригласил главу российского Минобороны Сергея Шойгу посетить Белград, чтобы оценить развитие армии.

Как заявил министр обороны Сербии Александр Вулин на встрече российским коллегой в субботу, 17 августа, Вучич передал Шойгу «самые теплые приветствия» и личное приглашение в Белград, передает ТАСС.

«Чтобы (вам — Шойгу — Ред.) лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной», — отметил Вулин.

Глава сербского оборонного ведомства уточнил, что балканское государство продолжит сохранять нейтралитет и не намерено присоединяться к НАТО. Белград, подчеркнул министр, желает сам принимать решения и выбирать друзей.

«Чем боеспособнее армия Сербии, тем будет больше мира на Балканах», — высказал мнение Вулин.

3 июня председатель сербского парламента Майя Гойкович заявила в ходе встречи со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным, что Сербия не будет поддерживать санкции Запада в отношении России.