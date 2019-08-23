Робот «Федор» проведет 17 дней на МКС без подзарядки

Робот «Федор», отправившийся на Международную космическую станцию (МКС), обойдется без подзарядки все 17 дней своей миссии. Об этом рассказал главный конструктор НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов.

Робот будет активно действовать только во время запланированных экспериментов, а в остальное время — находиться в спящем режиме.

«Будет четыре или пять сеансов — я не знаю, сколько они смогут выделить, но на все эти сеансы питания хватит, как показывают расчеты», — цитирует Богданова «РИА Новости».

Ранее 23 августа источник в ракетно-космической отрасли рассказал о задачах, которые будут возложены на «Федора» на орбите. По его словам, андроиду поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик для помощи космонавту, перекусить провод кусачками и соединить штекеры внутри и снаружи станции.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.