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Робот «Федор» проведет 17 дней на МКС без подзарядки

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Фото: ТАСС/Госкорпорация «Роскосмос»
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Робот «Федор», отправившийся на Международную космическую станцию (МКС), обойдется без подзарядки все 17 дней своей миссии. Об этом рассказал главный конструктор НПО «Андроидная техника» Алексей Богданов.

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Робот будет активно действовать только во время запланированных экспериментов, а в остальное время — находиться в спящем режиме.

«Будет четыре или пять сеансов — я не знаю, сколько они смогут выделить, но на все эти сеансы питания хватит, как показывают расчеты», — цитирует Богданова «РИА Новости».

Ранее 23 августа источник в ракетно-космической отрасли рассказал о задачах, которые будут возложены на «Федора» на орбите. По его словам, андроиду поручат протереть иллюминаторы от пыли, подержать фонарик для помощи космонавту, перекусить провод кусачками и соединить штекеры внутри и снаружи станции.

«Федор» (FEDOR — Final Experimental Demonstration Object Research) — первый российский человекообразный робот. Он разработан Фондом перспективных исследований совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС как робот-спасатель.

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