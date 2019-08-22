Трамп назвал болотом политику ФРС США

Президент США Дональд Трамп снова раскритиковал Федеральную резервную систему (ФРС) страны и призвал ее снизить ключевую процентную ставку. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Германия продает 30-летние облигации с отрицательной доходностью. Германия конкурирует с США», — заявил глава Белого дома. По его словам, ФРС США не позволяет «делать то, что мы должны делать».

«Они ставят нас в невыгодное положение по сравнению с нашими конкурентами. Сильный доллар, никакой инфляции! Они ведут себя как болото», — заявил американский лидер.

В следующей записи он указал, что верные действия ФРС смогут помочь экономике США «установить рекорд».

Ранее в августе глава Белого дома выразил недовольство устоявшимся курсом доллара и слишком высокой, по его мнению, процентной ставкой Федеральной резервной системы. Если ФРС снизит базовую процентную ставку и не будет свертывать меры по стимулированию экономики, американские компании смогут одолеть всех конкурентов, поделился мнением миллиардер.

В июле Трамп заявил о больших экономических успехах Соединенных Штатов, несмотря на политику, проводимую главой ФРС США Джеромом Пауэллом. Ранее он обсуждал возможность его отставки.