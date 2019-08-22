Тренера из США пожизненно отстранили от фигурного катания за домогательства

Американский тренер Ричард Кэллахан пожизненной отстранен от любой деятельности, связанной с фигурным катанием. Причиной стал скандал из-за домогательств к несовершеннолетним ученикам.

Решение о пожизненной дисквалификации 73-летнего Кэллахана выдвинула организация SafeSport, которая расследует случаи домогательств в отношении спортсменов. Позже его поддержала Ассоциация фигурного катания США, передает New York Times.

Первые заявления о домогательствах Кэллахана прозвучали еще в 1999 году. Крэйг Маурици (сейчас он тоже работает тренером) заявил, что наставник начал приставать к нему, когда ему было 15 лет. О том же говорили еще два спортсмена, но Ассоциация фигурного катания США отклонила иски, так как они были выдвинуты более чем через 60 дней после предполагаемого преступления. Дело возобновили по инициативе SafeSport в 2017 году.

Позже иск против тренера подал еще один бывший ученик, Адам Шмидт, которому сейчас 34 года. Он заявил, что подвергался насилию с 14 лет и включил в число обвиняемых также Ассоциацию фигурного катания.

Адвокат Шмидта Джон Мэнли назвал дисквалификацию тренера хорошей новостью, но слабым утешением для пострадавших. По его словам, это должно было случиться еще два десятилетия назад.

Самые известные ученики Кэллахана — олимпийская чемпионка 1998 года Тара Липински и чемпион мира Тодд Элридж.

В 2018 году бывший тренер английского футбольного клуба «Ньюкасл» Джордж Ормонд осужден на 20 лет тюрьмы за сексуальное насилие над несовершеннолетними воспитанниками в период с 1970 по 1980 годы. Самому младшему из его жертв было 11 лет.