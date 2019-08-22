Парламентарии Новой Зеландии побыли няньками

Спикер парламента Новой Зеландии подработал бебиситтером. Тревор Маллард решил помочь своему коллеге Тамати Коффи. Тот вышел из декрета и на первое же заседание взял с собой ребенка. Начальник не растерялся: у Малларда дома трое своих детей. В итоге младенец побывал на руках у всех членов парламента.