Twitter удалил оскорбительное изображение флага России
Администрация сервиса микроблогов Twitter по требованию Роскомнадзора удалила сообщение пользователя с изображением, оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает пресс-служба ведомства.
Таким образом, исполнено требование Генпрокуратуры РФ, поступившее в Роскомнадзор ранее, пишет «Газета.ру».
В ведомстве уточнили, что меры по ограничению доступа к странице интернет-сайта приняты на основании статьи 15.1-1 Федерального закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
Согласно данной статье, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции России или органам государственной власти.
19 августа сообщалось, что видеохостинг YouTube ограничил доступ к ролику, выражающему неуважение к официальным государственным символам России.