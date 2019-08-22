Twitter удалил оскорбительное изображение флага России

Администрация сервиса микроблогов Twitter по требованию Роскомнадзора удалила сообщение пользователя с изображением, оскорбляющим государственный флаг Российской Федерации. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, исполнено требование Генпрокуратуры РФ, поступившее в Роскомнадзор ранее, пишет «Газета.ру».

В ведомстве уточнили, что меры по ограничению доступа к странице интернет-сайта приняты на основании статьи 15.1-1 Федерального закона № 149 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Согласно данной статье, доступ ограничивается к интернет-ресурсам с информацией, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции России или органам государственной власти.

19 августа сообщалось, что видеохостинг YouTube ограничил доступ к ролику, выражающему неуважение к официальным государственным символам России.