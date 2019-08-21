Роскомнадзор ограничил доступ к сайту журнала «Новое время»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту украинского журнала «Новое время», где был размещен текст государственного гимна России «в оскорбительной интерпретации». По той же причине был ограничен доступ к порталу zapretno.info, который позиционирует себя как «библиотека крамольного контента». Об этом в среду, 21 августа, сообщается на сайте ведомства.

«В адрес администраций интернет-ресурсов и хостинг-провайдеров были направлены соответствующие уведомления об удалении противоправной информации. Поскольку в указанный срок эти требования не были выполнены, доступ к страницам сайтов ограничен операторами связи на территории России», — говорится в пресс-релизе Роскомнадзора.

Отмечается, что меры по ограничению доступа к странице интернет-сайта были приняты на основании статьи 15.1-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

19 августа сообщалось, что видеохостинг YouTube ограничил доступ к ролику, выражающему неуважение к официальным государственным символам России.

18 марта 2019 года президент России Владимир Путин подписал законопроект о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей явное неуважение к государственным символам и обществу. Нарушителям грозит штраф от 30 тыс. до 300 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — арест на срок до 15 суток.