YouTube ограничил доступ к оскорбляющему флаг России ролику

Видеохостинг YouTube ограничил доступ к ролику, выражающему неуважение к официальным государственным символам России. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщили в Роскомнадзоре.

«По требованию Роскомнадзора YouTube ограничил доступ к ролику с оскорбительными действиями в адрес государственного флага России», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что в соответствии с требованием Генпрокуратуры РФ Роскомнадзор неоднократно направлял в адрес компании Google уведомления о необходимости удалить видеозапись. Такие меры были приняты на основании статьи 15.1-1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

8 августа интернет-портал risovach удалил оскорбительное изображение флага России по требованию Роскомнадзора.

18 марта 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал законопроект о борьбе с информацией, оскорбляющей человеческое достоинство и выражающей явное неуважение к государственным символам и обществу. Нарушителям грозит штраф от 30 тыс. до 300 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — арест на срок до 15 суток.