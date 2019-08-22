Экипаж жестко севшего Ан-24 в Бурятии представили к госнаградам

Экипаж самолета Ан-24 авиакомпании «Ангара», выехавший за пределы взлетно-посадочной полосы при экстренной посадке в Бурятии, представили к государственным наградам. Об этом сообщили в правительстве республики в четверг, 22 августа.

Инцидент произошел 27 июня. Воздушное судно при посадке в Нижнеангарске выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы и врезалось в здание очистных сооружений, после чего загорелось.

Погибли командир воздушного судна, пилот-инспектор Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. 43 пассажира, бортпроводница Елена Лапуцкая и второй пилот Сергей Сазонов остались в живых.

«Погибшие Владимир Коломин и Олег Барданов представлены к ордену Мужества, Сергей Сазонов и Елена Лапуцкая — к медали Нестерова», — приводит «РИА Новости» сообщение правительства.

Наградные материалы направлены на рассмотрение в полномочное представительство президента России в Сибирском федеральном округе.

Ан-27 направлялся из Нижнеангарска в Улан-Удэ, однако через несколько минут после взлета у борта отказал левый двигатель, экипаж решил вернуться в аэропорт вылета. Стаж работы КВС Коломина составлял 34 года, общий налет часов — 15 702. Стаж работы бортмеханика Барданова — 35 лет, общий налет часов — 13 728.

После происшествия многим пассажирам потребовалась медицинская помощь. Правительством Бурятии были выделены средства на выплату единовременного пособия семьям погибших и пострадавшим.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 3 ст. 263 УК РФ). Ранее в августе в прокуратуре назвали причину катастрофы.