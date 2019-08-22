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Суд над россиянином Никулиным в США перенесли на март

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Суд присяжных над российским гражданином Евгением Никулиным, экстрадированным из Чехии в США по обвинению в киберпреступлениях, может начать заседания в марте следующего года.

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Информацию об этом распространило ТАСС в четверг, 22 августа. Отмечается, что заседания намечены на 11 дней вперед, последнее из них, согласно расписанию, должно состояться 20 марта.

Никулин был арестован чешской полицией по запросу ФБР в октябре 2016 года по обвинению в причастности к хакерским атакам на сайты крупных американских компаний в 2012 году.

Почти 1,5 года он находился под стражей в Чехии, после чего был экстрадирован в США. В настоящее время россиянин находится в тюрьме рядом с Лас-Вегасом. 31 июля сообщалось, что Никулина лишат частных адвокатов.

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