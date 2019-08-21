Нарколог объяснил снижение потребления алкоголя в России

Психиатр-нарколог Александр Ковтун рассказал о динамике потребления алкоголя в России. Об этом 21 августа сообщает НСН.

По словам специалиста, за последние 10 лет ситуация с потреблением алкоголя в России изменилась в лучшую сторону. В частности, подчеркнул Ковтун, изменилось число алкогольных психозов, отравлений алкоголем, а также тяжелых абстинентных расстройств.

Произошло это, отметил нарколог, благодаря влиянию государства, а именно — регулированию алкогольной продукции, уменьшению спроса на нее из-за запрета продажи в ночное время. В этой связи и сократились объемы потребления алкоголя среди россиян.

Ранее 2 августа сообщалось, что, согласно статистике Росстата, в 2018 году россияне в среднем потратили на покупку алкогольных напитков и табачных изделий 3% общих потребительских расходов. Лидерами по данной статье расходов оказались Ямало-Ненецкий АО (5,7%) и Еврейская автономная область (6%).