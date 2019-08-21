В «Роскачестве» назвали лучших производителей портвейна

При выборе портвейна российского производства лучше всего ориентироваться на таких производителей вина, как «Массандра», Инкерманский завод марочных вин, «Солнечная долина» и «Коктебель», рассказали в Роскачестве.

При этом в организации отметили, что оригинальный напиток происходит из города Порту на атлантическом побережье Португалии. В России под этим термином имеют в виду технологию производства вина, а не географическое наименование напитка.

Вместо классического для Португалии винного дистиллята в России используют зерновой спирт. До 2014 года все вина в РФ, для производства которых использовался зерновой спирт, деклассировали до категории «винных напитков», говорится в сообщении Роскачества.

Однако после присоединения Крыма был принят специальный ГОСТ 32715-2014 «Вина ликерные». В нем крымским «портвейнам» вернули статус вина с уточнением «вино ликерное специальное» или просто «вино специальное».

При выборе портвейна стоит также обратить внимание на год урожая. Такое вино должно быть не моложе трех-четырех лет. То есть в 2019 году самый молодой портвейн на рынке будет урожая 2015–2016 года. Иначе при его производстве не соблюден трехлетний срок выдержки.

Портвейн, произведенный в традиции крымского виноделия должен иметь крепость 17–18,5% об. При этом на стенках и дне бутылки допускается небольшой осадок.

Уровень сахара у «портвейна» в традиции крымского виноделия должен составлять 6–13%. При этом речь идет о сладости естественного происхождения, полученной от спелого винограда, поэтому самого сахара в составе напитка быть не должно.

Что касается условного напитка «три топора» стоимостью 100 рублей, то к технологии портвейна эта жидкость не имеет никакого отношения, подчеркнули в Роскачестве. В составе такого продукта, имеющего указание «винный напиток», обычно находится «плодовый» виноматериал, сахар, ароматизаторы и лимонная кислота.

Ранее эксперты «Винного гида России» Роскачества составили советы по выбору вина. Для оценки вина существует 12 параметров. В первую очередь необходимо оценить его внешний вид — при взгляде на просвет напиток должен быть чистым и прозрачным по цвету.