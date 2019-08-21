Петербургские специалисты помогут Сирии в восстановлении Пальмиры

Эксперты из Петербурга примут участие в восстановлении памятников Пальмиры. Этим займутся специалисты Института истории материальной культуры РАН и Государственного Эрмитажа.

Договор о сотрудничестве Генеральный департамент древностей и музеев Сирии подпишет с ИИМК РАН и Эрмитажем в ноябре, сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Института истории. Ожидается, что петербургские специалисты займутся планированием восстановления памятников с помощью 3D-модели древнего города.

Ранее на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге представили сайт, посвященный Пальмире. На нем собирается информация, фото от путешественников, которые посещали достопримечательность до 2014 года. Специалисты улучшают модель города с помощью снимков туристов.

3D-модель Пальмиры включает в себя аэрофотосъемку и высокоточные рельефные карты. Эксперты заявляют, что трехмерная модель такого масштаба построена впервые.

1 августа сообщалось, что во время ремонта трамвайных путей в Петербурге рабочие обнаружили фрагменты фундаментов зданий XVII века.