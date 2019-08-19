Петербургский форум «Выше крыши» соберет талантливую и активную молодежь со всей России

Молодежный образовательный форум «Выше крыши» пройдет с 21 по 24 августа в Санкт-Петербурге в спорткомплексе «Юбилейный». Об этом сообщили на посвященной форуму пресс-конференции, которая состоялась 14 августа в музее современного искусства «Артмуза».

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга Юлия Аблец, вице-президент по маркетингу ВФСО «Трудовые Резервы», партнер проектов Newman Sport, IRONSTAR и ROSA RUN Владимир Волошин, предприниматель, основатель сети танцевальных школ «Дети на паркете» Антон Сергеев, видеоблогер Николай Соболев, эксперт в области социальных сетей, а также основатель коммуникационного агентства Genius Code Инди Гогохия и многолетний вратарь «Зенита» и сборной России, заместитель спортивного директора ФК «Зенит» Вячеслав Малафеев.

«В нашем городе живет миллион молодых людей — это порядка 20% всех горожан. И говоря о развитии Петербурга, мы не можем не учитывать мнение молодежи, тренды и тенденции, которые для них важны», — сказала Юлия Аблец.

По ее словам, ключевой вопрос, который волнует сегодня людей в возрасте до 30 лет — как достичь успеха в любимом деле, самореализоваться и найти баланс между всеми сферами жизни. «Было принято решение, что и мероприятия в области молодежной политики должны быть переформатированы с учетом этих запросов. Форум «Выше крыши» — это в первую очередь пространство для развития, где можно понять, какие перспективы открываются сегодня для ребят», — сказала председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Юлия Аблец подчеркнула, что участники Форума не будут пассивными наблюдателями, а будут максимально вовлечены в процесс. В этом заключается уникальность нового формата городских молодежных мероприятий.

Владимир Волошин в свою очередь отметил, что форум соберет более двух тысяч перспективных и талантливых людей.

«Молодежь хочет заявить о себе, узнать обо всех возможностях для развития. В Санкт-Петербурге уделяется огромное внимание созданию социальных лифтов, которые дают возможности роста не только в карьере, но и в раскрытии себя и своих талантов, самореализации в разных сферах, в профессиях существующих и профессиях будущего. На форуме будут затрагиваться темы, которые откроют ребятам двери в новый мир. Поэтому на следующей неделе в «Юбилейном» мы ожидаем рекордное количество молодых людей, ориентированных на личностное развитие, на взаимодействие и общение», — сказал Волошин.

Видеоблогер Николай Соболев сделал акцент на необходимости формирования у молодого поколения культуры потребления информации. «Интернет может быть помощником для молодых людей, а может ввести в заблуждение и дезинформировать. Я хочу помочь молодежи научиться ориентироваться в огромном потоке информации. В сети всё происходит очень быстро, и чтобы не попасть под влияние, нужно хорошо разбираться в новых информационных технологиях», — сказал блогер, подчеркнув важность диалога с молодым поколением.

Предприниматель Антон Сергеев отметил, что одна из значимых задач форума — это нетворкинг. «На площадке соберётся много ребят, среди которых можно найти единомышленников и будущих партнёров. Когда-то моя бизнес-история тоже началась с одного бизнес-мероприятия, причем бесплатного. Пять лет назад я преподавал танцы, и у меня еще не было своего бизнеса. Сейчас у меня 165 школ в 32 городах России, и я надеюсь, что это только начало. С моим партнёром я познакомился как раз на том мероприятии. На Форуме могут завязаться новые знакомства, возникать новые идеи, и я буду рад, если я с кем-то из участников в будущем открою новый бизнес», — сказал Антон Сергеев, пригласив всех на свою секцию.

Инди Гогохия отметила «звёздный» состав спикеров Форума, многие из которых являются не только теоретиками, но и успешными практиками в своей сфере. «Я расскажу о том, как интегрировать социальные сети в бизнес-решения, как повысить эффективность своего аккаунта. Как мы знаем, имея страницу в социальной сети и правильно используя инструменты продвижения, уже завтра ты можешь проснуться невероятно популярным, это действительно возможно», — сказала Инди Гогохия.

Вячеслав Малафеев заявил, что готов поделиться с молодым поколением своим опытом достижения успехов в спорте и бизнесе. «На форум «Выше крыши» меня привели моя жизненная позиция и моя нынешняя работа: я готовлю молодых футболистов для футбольного клуба «Зенит». Нужно всегда работать над собой и стремиться к целям. Это тяжело, но когда ты достигаешь результатов, это доставляет удовольствие, и ты готов делать больше, идти дальше», — сказал Вячеслав Малафеев.

На форуме «Выше крыши» у каждого участника будет возможность представить свои социально значимые проекты и получить на их реализацию грант до 3 миллионов рублей.

Также в рамках форума пройдёт финал кадрового Конкурса «Мой город — мои возможности».

«249 финалистов пройдут очередные конкурсные испытания, и 23 августа мы узнаем имена 30 победителей. 100 лучших участников будут зачислены в резерв управленческих кадров Санкт-Петербурга», — отметила Юлия Аблец.

Всероссийский молодежный гражданский образовательный форум «Выше крыши» организован Комитетом по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга при поддержке АНО «Россия — страна возможностей». В нём примут участие более двух тысяч участников из Санкт-Петербурга и регионов России, 30 экспертов в области личностного роста, а также представители власти и общественных организаций, спортсмены, бизнесмены, учёные, блогеры.

Форум станет первой общегородской открытой площадкой для реализации творческого потенциала молодежи, презентации креативных идей о будущем Санкт-Петербурга, получения новых знаний в сфере предпринимательства и социальных медиа, личностного роста. Завершат форум выступления модных музыкальных групп и артистов.

Регистрация на форум открыта на сайте форумвышекрыши.рф до 19 августа.