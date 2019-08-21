Детей подозреваемого в убийстве жены депутата отправили к бабушке

Трое несовершеннолетних детей челябинского депутата Азата Зарипова, подозреваемого в убийстве жены, в настоящее время находятся у бабушки. Она намерена оформить над ними опеку, рассказала ТАСС в среду, 21 августа, уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина.

«В настоящее время все несовершеннолетние дети — трое ребят — находятся с бабушкой, которая намерена установить в дальнейшем опеку. Помощь по оформлению документов, сопровождение семьи, психологическая помощь будут организованы. Ситуация на контроле», — подчеркнула омбудсмен.

Депутат был задержан ранее 21 августа. По версии следствия, он выстрелил в жену из охотничьего ружья в своей квартире. От полученных ранений женщина скончалась. Предположительно, убийству предшествовала бытовая ссора.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), подозреваемому скоро будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

По данным СМИ, Зарипов уже дал признательные показания и объяснил случившееся тем, что, вернувшись с рыбалки, узнал об измене жены. Следователи намерены настаивать на аресте депутата, отметили в СК.

В региональном отделении партии «Единая Россия», членом которой является подозреваемый, заявили, что приостановят членство Зарипова до решения суда.