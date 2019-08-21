«Единая Россия» приостановит членство подозреваемого в убийстве депутата

Партия «Единая Россия» приостановит членство депутата собрания депутатов Локомотивного городского округа (Челябинская область) Азата Зарипова, подозреваемого в убийстве жены, до решения суда. Об этом заявили в региональном отделении партии.

Решение принято на основании устава партии, сообщает Znak.com.

Ранее в среду, 21 августа, Зарипов, главный врач местной больницы и глава городской комиссии по социальным вопросам, был задержан по подозрению в убийстве. По версии следствия, он застрелил супругу из охотничьего ружья после бытовой ссоры.

По информации телеканала РЕН ТВ, он уже признался в содеянном и заявил, что, приехав с рыбалки, узнал об измене жены. Скорую помощь и полицию он вызвал сам.