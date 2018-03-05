Бельгийского депутата обвинили в убийстве мужа своей любовницы

Депутат парламента бельгийской Фландрии предстал перед судом по обвинению в умышленном убийстве мужа его любовницы. Судебное заседание проходит 5 марта в Брюсселе, передает телерадиокомпания RTL.

Как установили следователи, 64-летний Кристиан Ван Эйкен, состоявший в любовной связи со своей бывшей сотрудницей Силвией Б., организовал умышленное убийство ее 45-летнего мужа в 2014 году. Тело мужчины с огнестрельным ранением в голову нашли в его квартире.

Сам депутат категорически отрицает свою вину. Из-за выдвинутых обвинений парламентарий был лишен депутатской неприкосновенности.

Ранее портал iz.ru писал, что министр культуры Словакии Марек Мадьярич объявил об уходе в отставку из-за убийства журналиста.