Министр культуры Словакии ушел в отставку из-за убийства журналиста

Министр культуры Словакии Марек Мадьярич покинул свой пост из-за убийства журналиста Яна Куциака, заявление о своей отставке чиновник сделал на пресс-конференции, которую транслировали словацкие телеканалы.

«Как министр культуры, курирующий в том числе ситуацию в СМИ, я не могу далее оставаться на своем посту, когда убит журналист», — приводит «РИА Новости» заявление Мадьярича.

Оппозиция, в свою очередь, в связи с убийством журналиста требует отставки главы МВД Роберта Калиняка, а также ухода со своего поста президента полиции Тибора Гашпара. При этом депутаты подозревают Калиняка в коррупции и уже три раза пытались добиться его отставки, но не смогли набрать достаточного количества голосов.

Убийство журналиста Яна Куциака произошло 26 февраля в селе Велка Мача в районе Галанта близ Братиславы. Словацкие СМИ сообщили, что журналист занимался расследованием связей политиков с итальянской мафиозной группировкой «Ндрангета» и, в частности, связей с ней главного советника главы словацкого правительства Марии Трошковой.