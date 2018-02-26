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В Словакии застрелили журналиста, расследовавшего дела о налоговых махинациях

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Albrecht Weiße
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Словацкий журналист Ян Кучак, занимавшийся расследованиями налоговых махинаций, застрелен в ночь на понедельник недалеко от города Трнава на западе страны.

Как сообщает интернет-портал aktuality.sk со ссылкой на полицию, тела 27-летнего репортера и его подруги, имя которой не называется, были обнаружены в квартире в населенном пункте Велка Мача.

Причиной смерти, по предварительным данным, стали огнестрельные ранения.

Стоит отметить, что последние публикации журналиста касались ситуации в одном из комплексов элитного жилья в Братиславе.

Как сообщал портал iz.ru, в октябре 2017 года 53-летняя мальтийская журналистка Каруана Галиция погибла при взрыве автомобиля. Премьер-министр Мальты Джозеф Мускат назвал произошедшее варварским актом. 

Каруана Галиция вела блог, в котором критиковала правящую элиту островного государства. Незадолго до смерти она сообщила в полицию о поступающих в ее адрес угрозах.

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