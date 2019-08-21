Депутата из Челябинской области заподозрили в убийстве жены

Депутата собрания депутатов Локомотивного городского округа Челябинской области подозревают в убийстве супруги. Как сообщается на сайте регионального отделения Следственного комитета 21 августа, мужчина задержан.

По версии следствия, в ночь на 21 августа в своей квартире депутат выстрелил в жену из охотничьего ружья. От полученных ранений женщина скончалась. Предположительно, убийству предшествовала бытовая ссора.

Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ), подозреваемому скоро будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Расследование продолжается.

По данным «Ура.ру», речь идет о депутате, главвраче местной больницы Азате Зарипове. В горсобрании Локомотивного городского округа он руководит комиссией по социальной политике.

Как сообщает сайт телеканала РЕН ТВ, Зарипов уже дал признательные показания. По словам мужчины, причиной конфликта стала измена, о которой он узнал, приехав домой с рыбалки. Скорую помощь и полицию Зарипов вызвал сам. По некоторым данным, это был второй брак депутата.