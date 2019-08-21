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В СК рассказали о разрешении на ружье у подозреваемого в убийстве депутата

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Депутат Локомотивного городского округа (Челябинская область) Азат Зарипов, подозреваемый в убийстве жены, законно владел ружьем, из которого была застрелена женщина. Об этом заявили в региональном управлении следственного комитета.

Ружье Зарипова зарегистрировано соответствующим образом, передает ТАСС.

Следствие намерено настаивать на аресте депутата, отметили в СК.

Ранее в региональном отделении партии «Единая Россия» заявили, что приостановят членство Зарипова до решения суда.

Депутат задержан ранее 21 августа. Следствие считает, что он после ссоры застрелил супругу из охотничьего ружья. По данным СМИ, он уже дал признательные показания и объяснил случившееся тем, что, вернувшись с рыбалки, узнал об измене жены.

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