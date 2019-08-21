Нарушения на кухне назвали причиной отравления детей в лагере на Урале

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области заявило о завершении расследования причин возникновения острой кишечной инфекции среди детей в санаторном лагере «Талый Ключ» в городе Артемовском.

Специалисты считают, что носителями вируса были работники пищеблока. Так, РНК норовирусов второго типа выявлены у заболевших детей и те, кто работал на кухне.

Инфекция распространилась из-за несоблюдения санитарно-противоэпидемического режима: некачественной обработки кухонного инвентаря, неисправного оборудования, нарушений режима дезинфекции и сроков реализации продуктов.

Сотрудники, являющиеся носителями вируса, отстранены от работы, в пищеблоке и в помещениях лагеря проведена дезинфекция, сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Составлен протокол об административных правонарушениях. Работа лагеря временно запрещена. Администрация санатория вывозит детей с территории «Талого ключа».

4 августа сообщалось о том, что СК проводит проверку после массовой госпитализации детей из молодежного центра «Солнечный Олимп» в подмосковной Коломне.