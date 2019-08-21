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В Краснодаре на улице произошла стрельба

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фото: РЕН ТВ
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В Краснодаре на улице произошла стрельба. Об этом 21 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, инцидент произошел в районе рынка Вишняки у палаток с шаурмой. На опубликованном видео слышны выстрелы, после чего можно заметить, как толпа людей разбегается в стороны.

На данный момент причины стрельбы неизвестны. На место инцидента прибыла полиция и сотрудники спецслужб, которые установят обстоятельства случившегося.

20 августа очевидец сообщил о стрельбе в Октябрьском тоннеле в Москве.

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