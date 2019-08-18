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Опубликовано видео массовой драки в Лондоне

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Фото: youtube.com
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Около 30 человек устроили массовую драку недалеко от элитного ресторана в британской столице Лондоне. Очевидцы сняли происходящее на видео.

Как сообщил в субботу, 17 августа, телеканал РЕН ТВ, в результате инцидента пострадал один человек. При этом, как отмечается, очевидцы даже не пытались вызвать полицейских.

«Мы шли к пабу, когда увидели, как они выходят из метро огромной толпой. А потом мы увидели массовую драку. Насилие было действительно ужасным», — рассказал один из свидетелей происшествия.

По его словам, оружия у участников потасовки не было — они били друг друга кулаками и ногами.

6 августа сообщалось о массовой драке со стрельбой на Болотниковской улице в Москве. В конфликте принимали участие около 30 человек.

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