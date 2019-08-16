Священник и уличный артист подрались в Ялте

Драка с участием священника и уличного артиста произошла на набережной в Ялте. Участники конфликта получили травмы, полиция проводит проверку.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ялтинского управления МВД, инцидент произошел в четверг, 14 августа. Звонок об этом поступил в полицию около 19:00 (совпадает с мск).

«Выясняются обстоятельства конфликта, устанавливается степень тяжести полученных телесных повреждений», — сообщили в ведомстве.

Выяснилось, что одним из участников драки стал московский священник Алексей Забелин. Мужчина рассказал в Facebook, что его на глазах собственного сына избил уличный артист, когда они присели на скамейку на набережной.

Позже правовед, преподаватель Российского государственного университета правосудия Игорь Иванишко заявил в Facebook, что оппонент Забелина написал на него встречное заявление. После этого, по его словам, сотрудники полиции стали оказывать на священника оказывать давление.

Так, после допроса, на который Забелина доставили из больницы, его заставили подписать некие документы, содержание которых священник не уяснил из-за состояния здоровья. При этом мужчине не отдали копию бумаг.

Как отмечает «РИА Новости», в Русской православной церкви потребовали провести беспристрастное расследования инцидента и наказать виновных.

6 августа сообщалось о массовой драке со стрельбой на Болотниковской улице в Москве. В конфликте принимали участие около 30 человек.