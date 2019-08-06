Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.

Инцидент произошел 6 августа на Болотниковской улице.

На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как сначала конфликт возникает между несколькими мужчинами, затем перепалка перерастает в массовую драку. В какой-то момент один из участников потасовки оказывается на земле. По словам очевидцев, он получил ножевое ранение и позже был госпитализирован.

«Человек 30 (дрались). Между собой чего-то не поделили — стреляли, резали!» — рассказала свидетельница конфликта, работающая в магазине рядом с местом происшествия.

Также отмечается, что прозвучали выстрелы из травматического оружия.

Всего, по предварительным данным, пострадали два человека. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников драки. По факту произошедшего начата проверка.

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