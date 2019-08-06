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Массовая драка со стрельбой в Москве попала на видео

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Фото: РЕН ТВ
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Камеры видеонаблюдения запечатлели момент массовой драки со стрельбой, произошедшей возле Москворецкого рынка в столице.

Инцидент произошел 6 августа на Болотниковской улице.

На кадрах, опубликованных телеканалом РЕН ТВ, видно, как сначала конфликт возникает между несколькими мужчинами, затем перепалка перерастает в массовую драку. В какой-то момент один из участников потасовки оказывается на земле. По словам очевидцев, он получил ножевое ранение и позже был госпитализирован.

«Человек 30 (дрались). Между собой чего-то не поделили — стреляли, резали!» — рассказала свидетельница конфликта, работающая в магазине рядом с местом происшествия.

Также отмечается, что прозвучали выстрелы из травматического оружия.

Всего, по предварительным данным, пострадали два человека. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности участников драки. По факту произошедшего начата проверка.

Ранее во вторник сообщалось, что девушку избили и облили кислотой в центре Москвы.

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