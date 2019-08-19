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В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Московские офицеры Росгвардии задержали вооруженных мужчин в медицинских масках и париках. Об этом 19 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Сотрудники Росгвардии увидели двух подозрительных мужчины в женских париках и медицинских масках. При виде стражей правопорядка неизвестные попытались скрыться, но были задержаны», — говорится в сообщении.

У мужчин были травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами. Отмечается, что задержанных передали полиции.

В январе в Москве был задержан мужчина, угрожавший посетителям магазина игрушечным пистолетом.

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