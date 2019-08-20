Союз журналистов Украины назвал возможный арест «112 Украина» давлением властей

Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявил, что арест имущества телеканала «112 Украина» будет свидетельствовать о грубом давлении властей на СМИ. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Возможное наложение ареста на телеканал «112 Украина» и передача его в управление Госагентства АРМА (агентство по вопросам поиска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. — Ред.) — чрезмерная предохранительная мера, которая однозначно свидетельствует о грубом давлении властей на медиа», — говорится в публикации.

Томиленко призвал команду президента Украины Владимира Зеленского предоставить обществу отчет, который ответит на вопрос «не реализуется ли на практике намерение политической и неправовой нейтрализации популярного телеканала».

Глава Союза журналистов добавил, что у правоохранительных органов, безусловно, есть право расследовать законность хозяйственных операций и изменения собственности медиа, но при этом и телеканал имеет право защищаться, привлекать юристов и «идти к открытому суду». По мнению Томиленко, арест телеканала до окончания возможных судебных процессов станет чрезмерной и разрушительной мерой.

Как сообщает «РИА Новости», ранее украинское издание «theБабель» опубликовало информацию со ссылкой на свои источники о том, что Служба безопасности Украины возбудила дело против «112 Украина» по ст. 206 УК Украины о противодействии законной хозяйственной деятельности. Это может обернуться арестом имущества канала и его передачей новым владельцам. По данным издания, за делом в отношении «112 Украина» стоит глава офиса президента Андрей Богдан, цель которого — получение контроля над самым рейтинговым информационным каналом страны и вывести его из сферы влияния председателя политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

14 июля телеканал «112 Украина» решил отменить показ фильма «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine) американского режиссера Оливера Стоуна из-за угроз.

Кроме того, руководство телеканала обратилось с заявлениями в Службу безопасности Украины, генпрокуратуру, МВД, в посольства стран G7 и международные организации с просьбой принять меры, чтобы избежать каких-либо незаконных действий в отношении сотрудников канала.

В ночь на 13 июля произошло нападение на телеканал. По предварительным данным, двое человек подъехали на автомобиле к зданию и открыли огонь из гранатомета. После они скрылись в неизвестном направлении. Пострадавших нет. Было возбуждено уголовное дело о террористическом акте, полиция разыскивает злоумышленников.

Накануне обстрела сотрудники телеканала обратились к международным организациям в связи с давлением из-за анонсированного фильма Стоуна. В картине режиссер берет эксклюзивное интервью у президента России, в котором, в частности, обсуждался инцидент в Керченском проливе.