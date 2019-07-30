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В раде пожаловались на дороговизну нового русскоязычного канала

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Создание на Украине всемирного русскоязычного канала для трансляции позиции Киева и «борьбы за умы» обойдется стране в $2 млрд, которых у Киева нет. Об этом заявила глава комитета Верховной рады по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар 30 июля.

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«Из бюджета Украины надо выделить сумму, эквивалентную $2 млрд и 50 млрд гривен. Это четверть всего оборонного бюджета Украины, включая нацполицию, пограничников и т.д. Спросите у министра финансов, из каких сфер она возьмет эти деньги?» — написала Сюмар на своей странице в Facebook.

Она назвала идею создания телеканала прекрасной, но порекомендовала инициаторам «ставить реалистичные задачи».

О создании всемирного русскоязычного канала накануне заявил глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, государственный информационный ресурс нужен для «борьбы за умы» в Донбассе, Крыму и России.

При этом команда Зеленского не поставила о своих планах в известность нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала идею безумной и напомнила, что на Украине законодательно разрешено использовать русский язык только для частного общения и религиозных обрядов.

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