Украина закупила в Колумбии 300 тыс. т угля к отопительному сезону

Украинская компания ДТЭК заключила контракт на поставку более 300 тыс. т угля из Колумбии, готовясь к предстоящему отопительному сезону. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«У нас законтрактована поставка более 300 тыс. т марки Г. Поставки уже начались», — цитирует главу компании ТАСС.

По словам Тимченко, первое судно с углем прибыло в порт Южный 13 августа. Следующая поставка ожидается 3 сентября.

Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что компания готова обеспечить запас угля, необходимый для отопительного сезона.

Ранее 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что Украину ждет трудная зима из-за спора с Россией по транзиту газа и из-за малого количества угля на складах.