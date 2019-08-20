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Украина закупила в Колумбии 300 тыс. т угля к отопительному сезону

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Фото: ТАСС/Архип Верещагин
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Украинская компания ДТЭК заключила контракт на поставку более 300 тыс. т угля из Колумбии, готовясь к предстоящему отопительному сезону. Об этом во вторник, 20 августа, сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

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«У нас законтрактована поставка более 300 тыс. т марки Г. Поставки уже начались», — цитирует главу компании ТАСС.

По словам Тимченко, первое судно с углем прибыло в порт Южный 13 августа. Следующая поставка ожидается 3 сентября.

Гендиректор ДТЭК подчеркнул, что компания готова обеспечить запас угля, необходимый для отопительного сезона.

Ранее 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что Украину ждет трудная зима из-за спора с Россией по транзиту газа и из-за малого количества угля на складах.

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