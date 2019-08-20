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Лукашенко рассказал о «прибуревших» людях в погонах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о серьезных недостатках в работе правоохранительной системы и подчеркнул, что «некоторые в погонах прибурели». Об этом белорусский лидер рассказал во вторник, 20 августа, в ходе совещания по вопросу качества работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений.

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«Некоторые в погонах прибурели и оборзели до того, что они не просто не должны их носить — эти люди должны быть изъяты из нашего общества в первую очередь, прежде чем те, дела которых они расследуют», — цитирует его агентство Белта.

По словам Лукашенко, у граждан складывается впечатление, что сотрудников правоохранительных органов в первую очередь интересуют не жизнь и судьба человека, а цифры и рейтинги, которыми измеряется эффективность их работы.

При этом ранее 20 августа глава государства отметил главное достижение представителей правоохранительных органов. Он подчеркнул, что в республике отсутствуют олигархи, которые «рулят» страной, а также преступники, которые могли бы поделить ее на части и «крышевать» их.

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