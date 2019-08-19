Лукашенко поставил задачу усилить идеологическую работу перед выборами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед парламентскими и президентскими выборами в стране необходимо усилить идеологическую работу. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

Уточняется, что Лукашенко рассказал об этом во время церемонии назначения заместителя главы своей администрации Андрея Кунцевича и руководителей местных органов власти.

«Времени для раскачки нет. Потому что предвыборная кампания — это и большая идеологическая работа. А вам придется заниматься прежде всего комплексом идеологической работы, начиная от журналистики и заканчивая, прямо скажу, лекциями в вузах», — подчеркнул он.

По словам главы государства, необходимо излагать позицию власти в интернете, чтобы донести ее до внимания молодежи. Он также призвал постоянно общаться с гражданами и выполнять данные им обещания.

5 августа Лукашенко назначил даты выборов в Совет республики (верхнюю палату парламента) и в палату представителей (нижнюю) седьмого созыва. Голосование состоится 7 и 17 ноября соответственно.

На 2020 год в Белоруссии запланированы выборы президента. Как заявила 4 августа глава Центральной избирательной комиссии республики Лидия Ермошина, наиболее приемлемой датой проведения голосования является 30 августа.