Минэкономразвития оценило связь аварийности с числом частных камер на дороге

Участие частных компаний в видеофиксации нарушений правил дорожного движения снижает уровень аварийности. С таким утверждением выступили в Минэкономразвития.

В ведомстве опровергли утверждение о том, что частные камеры устанавливаются в местах с наибольшим числом нарушений, а не там, где чаще происходят аварии, пишет РБК во вторник, 20 августа.

В докладе Минэкономразвития указывается, что среднее снижение аварийности при установке камер частных компаний достигает 19%, а с государственными камерами этот показатель не превышает 15%.

В ведомстве приводят в качестве примера концессию в Подмосковье, где аварийность уменьшилась на 15–30%. В рамках государственно-частного партнерства компания «МВС групп», устанавливающая камеры на дорогах, получает не фиксированную плату, а вознаграждение, зависящее от количества собранных штрафов. Такие данные Минэкономразвития приводит, ссылаясь на выборку Минтранса.

Эксперты министерства также нашли связь между аварийностью и степенью конкуренции при отборе концессионеров. В тех контрактах, где исполнитель выбирался конкурентным путем (было больше одного участника), среднее снижение числа ДТП достигло 17,7%. В соглашениях, на заключение которых был только один претендент, количество аварий снизилось лишь на 11%.

15 августа сообщалось, что Министерство транспорта России представило новую методику размещения видеокамер вдоль автомобильных дорог. В документе говорится, что места установки камер видеофиксации необходимо выбирать «с целью повышения безопасности движения, а не обеспечения поступления в бюджет от штрафов».