Камеры видеонаблюдения предложили установить на пляжах России

Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предлагает установить видеокамеры на российских пляжах и причалах.

Как рассказал «РИА Новости» замглавы организации Игорь Ковальчук, также необходимо повысить штрафы за нарушения требований безопасности на прогулочных судах.

По его словам, мелкие пассажирские суда слабо контролируются. В частности, он указал, что есть несогласованность полномочий по надзору за такими судами между МЧС и Минтрансом.

«Между тем владельцы этих судов должны нести ответственность, как и владельцы любого пассажирского транспорта, за безопасность пассажиров и техническое состояние», — сказал Ковальчук.

Он отметил, что видеонаблюдение позволило бы оперативно пресекать попытки взять на борт пассажиров больше, чем имеется спасательных средств, а видеофиксация — расследовать подобные происшествия и наказывать владельцев.

Замглавы РПСМ указал, что на мелкие прогулочные суда должна быть распространена система контроля, действующая в отношении морского флота. Так, судну, находящемуся в плохом техническом состоянии, не разрешают выход из порта.

Кроме того, он обратил внимание на низкие штрафы за невыполнение требований по пассажировместимости — они составляют от 500 до 1000 рублей.

5 июля в Черном море у побережья Джубгы перевернулся катамаран. Погибли две женщины, они скончались в больнице. Предположительно, ЧП произошло из-за перегруза: на катере находились 55 человек при максимально допустимых 12.