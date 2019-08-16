Прямой эфир

Камеры видеонаблюдения предложили установить на пляжах России

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский профессиональный союз моряков (РПСМ) предлагает установить видеокамеры на российских пляжах и причалах.

Как рассказал «РИА Новости» замглавы организации Игорь Ковальчук, также необходимо повысить штрафы за нарушения требований безопасности на прогулочных судах.

Волжская трагедия
Что известно о столкновении судов в Волгограде

По его словам, мелкие пассажирские суда слабо контролируются. В частности, он указал, что есть несогласованность полномочий по надзору за такими судами между МЧС и Минтрансом.

«Между тем владельцы этих судов должны нести ответственность, как и владельцы любого пассажирского транспорта, за безопасность пассажиров и техническое состояние», — сказал Ковальчук.

Он отметил, что видеонаблюдение позволило бы оперативно пресекать попытки взять на борт пассажиров больше, чем имеется спасательных средств, а видеофиксация — расследовать подобные происшествия и наказывать владельцев.

Замглавы РПСМ указал, что на мелкие прогулочные суда должна быть распространена система контроля, действующая в отношении морского флота. Так, судну, находящемуся в плохом техническом состоянии, не разрешают выход из порта.

Кроме того, он обратил внимание на низкие штрафы за невыполнение требований по пассажировместимости — они составляют от 500 до 1000 рублей.

5 июля в Черном море у побережья Джубгы перевернулся катамаран. Погибли две женщины, они скончались в больнице. Предположительно, ЧП произошло из-за перегруза: на катере находились 55 человек при максимально допустимых 12.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Капитан перевернувшегося в Черном море судна не имел лицензии
Опубликовано видео спасения людей с перевернувшегося судна в Черном море

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019