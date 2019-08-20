Составлен рейтинг самых тусовочных городов мира

Издание Lonely Planet в понедельник, 19 августа, опубликовало рейтинг самых тусовочных городов мира. Российский Санкт-Петербург в нем занял четвертое место.

Так, согласно исследованию, городом с самыми лучшими вечеринками оказалась столица Сербии. Белград впервые удостоился этого звания десять лет назад и с тех пор он ни разу его не потерял. В городе весьма разнообразная ночная жизнь в клубах, барах, тавернах и на баржах. Кроме того в Белграде довольно дешевое жилье — примерно $30 за две ночи, и пиво — около $2 за поллитра.

На второй строчке рейтинга оказался мексиканский город Плая-дель-Кармен, а третье занял Сингапур. Несмотря на то, что в Сингапуре высокие цены на алкоголь, эксперты отметили уровень безопасности и большое количество разнообразных баров и клубов, количество которых составляет примерно 155 штук.

На четвертом месте расположился Санкт-Петербург, в котором около двухсот ночных заведений, при этом недорогое жилье и «есть особая атмосфера по выходным и в ночное время».

Помимо этого в первую десятку рейтинга вошли Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.

19 города был составлен рейтинг самых тихих городов России. Отмечается, что рейтинг был составлен на основе мнения более 90 тыс. человек по всей стране. Респондентам предлагалось оценить уровень тишины по шкале от 1 до 10.