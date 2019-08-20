Прямой эфир

Составлен рейтинг самых тусовочных городов мира

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Издание Lonely Planet в понедельник, 19 августа, опубликовало рейтинг самых тусовочных городов мира. Российский Санкт-Петербург в нем занял четвертое место.

Крыша мира: путешествие на самую северную точку Европы
Как фейковая достопримечательность стала туристическим объектом и зачем люди туда едут

Так, согласно исследованию, городом с самыми лучшими вечеринками оказалась столица Сербии. Белград впервые удостоился этого звания десять лет назад и с тех пор он ни разу его не потерял. В городе весьма разнообразная ночная жизнь в клубах, барах, тавернах и на баржах. Кроме того в Белграде довольно дешевое жилье — примерно $30 за две ночи, и пиво — около $2 за поллитра.

На второй строчке рейтинга оказался мексиканский город Плая-дель-Кармен, а третье занял Сингапур. Несмотря на то, что в Сингапуре высокие цены на алкоголь, эксперты отметили уровень безопасности и большое количество разнообразных баров и клубов, количество которых составляет примерно 155 штук.

На четвертом месте расположился Санкт-Петербург, в котором около двухсот ночных заведений, при этом недорогое жилье и «есть особая атмосфера по выходным и в ночное время».

Помимо этого в первую десятку рейтинга вошли Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес и мексиканский Кабо-Сан-Лукас.

19 города был составлен рейтинг самых тихих городов России. Отмечается, что рейтинг был составлен на основе мнения более 90 тыс. человек по всей стране. Респондентам предлагалось оценить уровень тишины по шкале от 1 до 10.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Составлен рейтинг городов России по качеству работы служб ЖКХ
Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019