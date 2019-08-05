Названы самые популярные достопримечательности Москвы в Instagram

Комитет по туризму города Москвы составил рейтинг самых популярных достопримечательностей столицы в Instagram. Список был опубликован в понедельник, 5 августа, на официальном сайте мэра Москвы.

На первом месте рейтинга оказался деловой центр «Москва-Сити» в районе Пресненской набережной — хештег #москвасити был использован в Instagram 4,8 млн раз. Следом идет Красная площадь — с хештегами #красная площадь, #redsquare и #кремль суммарно опубликовано более 4,13 млн фото и видео. Также популярным местом для фотографирования остается ВДНХ, выставочному комплексу посвящено более чем 80 тыс. публикаций.

Далее в списке идет старинная московская улица Арбат, которую упоминали свыше 840 тыс. раз. Еще одно излюбленное место — парк Победы на Поклонной горе, которому посвящено более 512 публикаций. Также в списке оказались парк Царицыно, здание МГУ на Воробьевых горах, парк Коломенское, Большой театр и музей-усадьба «Измайлово».

23 июля сообщалось, что Москва вошла в топ-20 самых посещаемых столиц мира.