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Москва отметила 75-летие освобождение Бреста праздничным салютом

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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В Москве на Поклонной горе в воскресенье, 28 июля, проведен праздничный салют в честь освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает «Федеральное агентство новостей».

Отмечается, что для запуска пиротехники были задействованы орудия ЗиС-3 времен войны 1941–1945 годов и салютные установки на базе автомобилей «КамАЗ».

Следующие салюты состоятся 1 августа — в честь освобождения Каунаса, 2 августа — Кишинева, 31 августа — Бухареста.

Осенью Москва поздравит Таллин — 22 сентября, Ригу — 13 октября, Белград — 20 октября.

25 июля сообщалось, что в Москве в честь 75-й годовщины освобождения городов Европы от немецко-фашистских захватчиков проведут 17 праздничных салютов в 2019–2020 годах.

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