Составлен рейтинг самых тихих городов России

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг городов России по уровню тишины. Лидером списка стал Гурьевск (Калининградская область), пишет «Российская газета».

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе мнения более 90 тыс. человек по всей стране. Респондентам предлагалось оценить уровень тишины по шкале от 1 до 10. В итоге средняя оценка по стране составила 6,6 балла.

Гурьевск возглавил рейтинг с оценкой в 8,4 балла. За ним следует Ейск (Краснодарский край), набрав 7,9 балла. Замыкнул тройку лидеров Михайловск (Ставропольский край) с 7,8 балла.

Также в список десяти самых тихих городов попали Геленджик (7,8 балла), Туапсе (7,5 балла), Ессентуки (7,6 балла), Майкоп (7,5 балла) и Керчь (7,6 балла). При этом самым шумным был признан город Киселевск (Кемеровская область), получивший 4,3 балла. Также в конце списка оказался Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) и Электросталь (Московская область).

О том, на каком месте оказались Москва и Санкт Петербург, не сообщается.

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