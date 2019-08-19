Прямой эфир

Составлен рейтинг самых тихих городов России

0
Фото: commons.wikimedia.org/Bars 23
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Аналитики портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг городов России по уровню тишины. Лидером списка стал Гурьевск (Калининградская область), пишет «Российская газета».

Еще не мертвая тишина: как живут последние обитатели заброшенной деревни
Нине Ивановне, узнице немецких лагерей, 93 года. Около 20 лет она и ее дочь провели без света и практически отрезанными от мира

Отмечается, что рейтинг был составлен на основе мнения более 90 тыс. человек по всей стране. Респондентам предлагалось оценить уровень тишины по шкале от 1 до 10. В итоге средняя оценка по стране составила 6,6 балла.

Гурьевск возглавил рейтинг с оценкой в 8,4 балла. За ним следует Ейск (Краснодарский край), набрав 7,9 балла. Замыкнул тройку лидеров Михайловск (Ставропольский край) с 7,8 балла.

Также в список десяти самых тихих городов попали Геленджик (7,8 балла), Туапсе (7,5 балла), Ессентуки (7,6 балла), Майкоп (7,5 балла) и Керчь (7,6 балла). При этом самым шумным был признан город Киселевск (Кемеровская область), получивший 4,3 балла. Также в конце списка оказался Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область) и Электросталь (Московская область).

О том, на каком месте оказались Москва и Санкт Петербург, не сообщается.

10 августа Минздрав назвал регион с самым большим числом беременных россиянок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Счетной палате заявили о самом низком уровне безработицы в современной России
«Лучше любые споры, чем полная тишина»
Виолончелист и органист Александр Князев — о шумихе вокруг музыкальных конкурсов, кривом смычке и карете для Ростроповича

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019