В Счетной палате заявили о самом низком уровне безработицы в современной России

Численность безработных в России за первое полугодие 2019 года составила 3,5 млн человек, что на 200 тыс. меньше, чем в январе — июне 2018 года. К такому выводу пришли в Счетной палате.

В ведомстве отметили, что уровень безработицы в январе – июне 2019 года составил 4,7 %, что на 0,2 процентного пункта меньше показателя аналогичного периода 2018 года.

«Текущий уровень безработицы является самым низким в современной истории России», — цитирует доклад Счетной палаты ТАСС в понедельник, 19 августа.

Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что снижение численности экономически активных россиян в первом полугодии 2019 года почти на 700 тыс. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года может сдержать экономический рост в стране.

В январе в Роструде сообщили, что текущий уровень безработицы в России является самым низким за всю историю наблюдений.