Служба незанятости: рынок труда недосчитался 500 тыс. предпенсионеров

Несмотря на минимальные показатели безработицы, в России с начала года снижается и количество занятых, во многом за счет людей предпенсионного возраста, обратил внимание Центробанк. Экономисты регулятора объясняют этот факт демографическими причинами, а также экономической ситуацией, повлекшей уменьшение спроса на рабочую силу. Кроме того, как сообщили «Известиям» в Роструде, ведомство получает жалобы от граждан на увольнения из-за достижения ими предпенсионного возраста — на 1 июня 2019 года поступило около 170 таких обращений. Пресс-служба Минтруда напомнила, что работники этой категории надежно защищены законодательно, и пояснила, как можно реализовать свои права.

Минус полмиллиона

Как отмечается в обзоре Центробанка, рынок труда остается источником среднесрочных рисков для экономического роста и инфляции. Несмотря на то, что уровень безработицы продолжает обновлять исторические минимумы, демографические изменения, а также ситуация на рынке труда, привели к снижению занятого населения, указывают экономисты ЦБ. По данным Росстата, в первом квартале 2019 года по сравнению с четвертым кварталом 2018 года этот показатель сократился с почти 72,5 млн человек до 71,3 млн человек. Значительное снижение доли экономически активного населения произошло за счет предпенсионеров (50–54 года) и людей «младшего» пенсионного возраста (55–59 лет). По данным Росстата, в первом случае рынок труда не досчитался почти полмиллиона человек (476 тыс.), во втором — 129 тыс.

Как поясняют экономисты ЦБ, в основном этот факт обусловлен изменением возрастной структуры российских граждан за счет снижения численности людей этих возрастных категорий. Но демография — не единственная причина сложившейся ситуации. Что, кстати, убедительно доказывает поведение пенсионеров старше 60 лет. Их стало больше примерно на 450 тыс., но занятость в этой группе повысилась всего на 50 тыс. человек.

«Значительное увеличение численности людей старше 60 лет сопровождается лишь небольшим ростом числа занятых среди них. К решению не оставаться на рынке труда некоторых работников пенсионного возраста может подталкивать и снижение спроса на рабочую силу из-за текущего временного замедления роста экономики», — указывают экономисты Центробанка.

Рынок работодателя

Специалисты ЦБ ссылаются на альтернативные источники данных, которые демонстрируют, что положение на рынке труда для соискателей продолжает ухудшаться.

«Согласно порталу HeadHunter, спрос на работников падает второй месяц подряд: в июне количество вакансий сократилось на 7,0% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Снижение может быть связано с эффектом базы: наибольший темп роста количества вакансий как раз пришелся на июнь прошлого года. Тем не менее динамика остается негативной», — отмечают в ЦБ.

О пониженном спросе на работников говорит и опрос IHS Markit. В июне компании продолжили сокращать занятость как в производстве, так и в сфере услуг — индексы находятся ниже отметки 50 пунктов, что считается критическим уровнем. «В сфере услуг темп сокращения занятости был максимальным с апреля 2016 года (индекс составил 47,1 пункта). На падение показателя по занятости, скорее всего, повлияли слабый внутренний спрос и снижение экспорта, пояснили специалисты компании-исследователя.

Право на труд

То есть на рынке труда условия сейчас диктуют работодатели. Может ли это приводить к дискриминации людей предпенсионного возраста? О таком сценарии предупреждали эксперты, когда в конце прошлого года ужесточилось законодательство в отношении работодателей. Так, в Уголовном кодексе появилась статья, которая предусматривает наказание за необоснованный отказ в приеме на работу предпенсионеров (возрастной период до пяти лет до наступления пенсионного возраста) «штрафом до 200 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на срок до 360 часов».

Как сообщили «Известиям» в Роструде, на 1 июня этого года в ведомство и его территориальные органы поступило порядка 1,1 тыс. обращений работников предпенсионного возраста, из которых 168 связаны с вопросами увольнения в связи с достижением этого статуса. В результате исполнения предписаний, выданных инспекторами труда, были восстановлены трудовые почти 1 тыс. обратившихся, рассказали в пресс-службе Роструда. И напомнили, что для защиты прав данной категории граждан во всех территориальных органах службы организованы «горячие линии», где можно получить консультацию, в том числе на тему того, что делать при дискриминации.

— За пять месяцев на них поступило порядка 1,9 тыс. звонков. Вопросы, с которыми чаще всего обращаются граждане, связаны с порядком проведения сокращения штата работников в организациях и увольнением, в том числе порядком предоставления окончательного расчета, — рассказали в Роструде.

Пресс-служба Минтруда, ссылаясь на постановление пленума Верховного суда от 25 декабря прошлого года, напомнила, что к ответственности работодателя могут привлечь также, если сотрудник уволен из организации по своей инициативе, но доказано, что его вынудили уйти из-за его «особого статуса».

— В этом случае гражданин имеет право обратиться в суд в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки, — уточнили в пресс-службе ведомства. — Если суд признает увольнение незаконным, работник подлежит немедленному восстановлению в своих трудовых правах, при этом ему выплачивается средний заработок за время вынужденного прогула.

Кроме того, у людей, которые потеряли работу за два года до наступления пенсионного возраста при соблюдении определенных условий и отсутствии перспективы найти новое место, может быть назначена страховая пенсия по старости по предложению службы занятости. Таких граждан, как сообщили «Известиям» в ПФР, по состоянию на 1 января 2019 года было 20,8 тыс. человек.

Позитивные сдвиги для граждан предпенсионного возраста возможны при изменении экономической ситуации. Как отмечается в обзоре ЦБ, в случае увеличения темпов роста в условиях низкой безработицы работодатели будут вынуждены повышать зарплаты для привлечения трудовых ресурсов. Правда, регулятор в этом факте видит риск для инфляции, а рекрутеры, напротив, усматривают потенциал для людей старшего возраста.

— Сейчас на рынок труда вышло самое малочисленное поколение, молодых специалистов не хватает в силу объективных причин. Поэтому компании в поисках, кого и как можно привлечь, немного расширили свое сознание и теперь более оптимистично смотрят на людей старшего возраста, — рассказала директор Бренд-центра компании HeadHunter Нина Осовицкая.

По ее словам, рекрутеры всё чаще отмечают, что крупные компании, особенно в сфере продаж недвижимости и других дорогостоящих объектов, товаров и услуг, стремятся удержать и привлечь именно аудиторию сотрудников в возрасте 45 лет и старше. ​