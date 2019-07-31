Составлен рейтинг городов России по качеству работы служб ЖКХ

Специалисты портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 200 городов России по качеству работы служб ЖКХ. Лидером рейтинга стал Ейск (Краснодарский край) с оценкой 6,9 балла из 10 возможных, а замкнул список город Шахты (Ростовская область) с 3,1 балла.

Участникам опроса предложили оценить утверждение «Я доволен работой коммунальных служб» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 — «полностью согласен». В среднем по стране опрошенные оценивают работу коммунальщиков на 5,3 балла из 10, что на 0,1 балла меньше, чем годом ранее.

Помимо Ейска, в пятерку лидеров вошли Тюмень (6,8 балла), Нижневартовск (6,7), Набережные Челны (6,7) и Геленджик (6,6). Москва в рейтинге заняла только 9-ю строчку, хотя была признана лучшим городом среди городов-миллионеров.

На 199-м месте при этом оказался еще один город в Ростовской области — Каменск-Шахтинский (3,1). Чуть выше в рейтинге Архангельск (3,6), Киселевск (3,7), Орск (3,8) и Камышин (3,9).

30 июня были названы регионы с самыми дорогими и дешевыми услугами ЖКХ. Оказалось, что меньше всего за коммуналку платят жители Дагестана, где в среднем на человека уходит 457 рублей, Тувы — 478 рублей и Ингушетии — 488 рублей. В это же время самыми дорогими оказались коммунальные услуги в Магаданской области.