Путин прокомментировал протестные акции в Москве

Президент России Владимир Путин связал прошедшие в Москве акции протеста с электоральным циклом. Российский лидер назвал очевидными причины, по которым ряд кандидатов не были допущены на региональные выборы, в том числе — в Московскую городскую думу.

В преддверии переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 19 августа на пресс-конференции Путин указал, что до выборов не допущены 57 человек «за очевидные нарушения в ходе избирательной кампании».

Среди таких причин президент РФ назвал фальсификацию подписей в поддержку тех или иных кандидатов. Президент заметил, что в 2014 году на выборы не были допущены примерно 111 человек.

В то же время Путин напомнил, что существует законный способ разрешения споров такого рода — это судебные процедуры. По его словам, есть прецеденты, когда кандидатам удавалось отстоять в суде свое право избираться.

При это президент отметил, что виновники столкновений с органами правопорядка на массовых акциях в Москве должны понести установленную законом ответственность, передает ТАСС.

«Граждане имеют право на мирные в соответствии с действующим законом протесты, а власти должны обеспечить реализацию этих прав», — добавил он.

В Москве прошли уже пять протестных акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Последняя согласованная акция состоялась 17 августа на проспекте Академика Сахарова в Москве. По данным МВД, участие в ней принимало около 4 тыс. человек.

До этого согласованные митинги проходили 10 августа и 20 июля, акции 27 июля и 3 августа не были санкционированы властями. При этом после митинга 10 августа участники провели несогласованную акцию. В результате правоохранители задержали 136 демонстрантов.

19 августа Путин прибыл в Марсель, откуда на вертолете полетел в город Борм-ле-Мимоза департамента Вар, где расположена летняя резиденция Макрона — «Форт Брегансон». По словам помощника президента по международным делам Юрия Ушакова, темой переговоров стали двусторонние отношения.

Кроме того, стороны обговорили острые вопросы международной повестки. Среди них — ситуации в Ливии, Сирии, на Украине и в Иране. Ушаков отметил, что также планировалось обсудить перспективы проведения нового саммита в «нормандском формате».